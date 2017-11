Vermisstes Fahrzeug nach 20 Jahren gefunden - genau dort, wo Besitzer es abgestellt hatte

Quelle: Sputnik Vermisstes Fahrzeug nach 20 Jahren gefunden - genau dort, wo Besitzer es abgestellt hatte

Die Polizei in Frankfurt am Main hat ein seit 20 Jahren vermisstes Auto gefunden. Es stand an demselben Ort, wo sein Besitzer es vor zwei Jahrzehnten geparkt hatte.