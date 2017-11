Tickets für Fußball-WM-2018 im freien Verkauf

Nach der ersten Verkaufsperiode der Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 hat der Fußball-Weltverband am Donnerstag die nächste Phase eingeläutet. Übrig gebliebene Tickets aus dem Kontingent der ersten Phase sind in den freien Verkauf gegangen. Die Vergabe erfolgte nach dem Prinzip "first-come, first-served", also der Reihenfolge der Bestellung.