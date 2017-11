Neuseeländer treiben zwei Millionen US-Dollar in unter 48 Stunden auf und retten Schokoladenfabrik

Quelle: www.globallookpress.com

Die Liebe zu Süßem hat eine Vielzahl an Neuseeländern äußerst spendabel gemacht. So haben Schokoladenliebhaber in weniger als zwei Tagen mehr als zwei Millionen US-Dollar gespendet, um die hundertjährige nationale Tradition der Schokoladenherstellung aufrechtzuerhalten.