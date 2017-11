Litauen verabschiedet "Magnitsky Act"

Quelle: www.globallookpress.com Grenze zwischen Litauen und Russland

Litauen hat am achten Todestag des russischen Anwalts Sergej Magnizki ein neues Gesetz verabschiedet, das ein Einreiseverbot als Sanktion bei "Korruption, Geldwäsche oder Menschenrechtsverstößen" vorsieht. Das Parlament in Vilnius votierte am Donnerstag einstimmig für den sogenannten "Magnitsky Act". Die Regelung soll im kommenden Jahr in Kraft treten. Litauen ist damit der vierte Staat nach den USA, Estland und Kanada, der ein derartiges Gesetz erlassen hat.