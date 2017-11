"Die purpurnen Flüsse": Industrielle Verschmutzung färbt Wasser in italienischer Stadt rot [FOTOS]

Quelle: Reuters

Das Wasser in der süditalienischen Stadt Tarent, die sich an der Küste der gleichnamigen Bucht befindet, hat sich wegen alarmierend hoher industrieller Verschmutzung rot gefärbt. Örtliche Umweltaktivisten appellieren in Verzweiflung an die Staatsregierung und bitten um Hilfe. Sie veröffentlichten auf ihrer Facebook-Seite einen Brief und fügten die Fotos bei.