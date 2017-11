20 Sekunden zu früh: Japanische Bahn entschuldigt sich für Unpünktlichkeit

Quelle: www.globallookpress.com 20 Sekunden zu früh: Japanische Bahn entschuldigt sich für Unpünktlichkeit

Züge in Japan sind für ihre Pünktlichkeit bekannt. Doch am Dienstag, dem 14. November, ist ein Zug in Tokio trotzdem nicht fahrplanmäßig abgefahren. Medienberichten zufolge fuhr er nicht um 9:44 Uhr ab, sondern 20 Sekunden früher.