Leck am Atomkraftwerk Emsland entdeckt

Quelle: www.globallookpress.com

Im niedersächsischen Atomkraftwerk Emsland ist bei Wartungsarbeiten ein kleines Leck entdeckt worden. Betroffen sei das Nebenkühlwassersystem, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Hannover am Mittwoch. Das Leck sei als ein Ereignis der untersten Meldekategorie eingestuft worden, was keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung habe.