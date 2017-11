Dänischer Pfarrer wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu zehn Jahren Haft verurteilt

Ein dänischer Pfarrer muss wegen sexuellen Missbrauchs von jungen Konfirmanden für zehn Jahre ins Gefängnis. Er darf zudem bis auf weiteres nicht mehr als Pfarrer arbeiten und sich nicht ohne Aufsicht in einer Wohnung mit Kindern unter 18 Jahren aufhalten, urteilte ein Gericht am Mittwoch. Der Geistliche der evangelisch-lutherischen Dänischen Volkskirche will gegen das Urteil in Berufung gehen.