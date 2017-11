Britischer Abenteurer in Papua-Neuguinea vermisst: Er suchte nach isoliertem Volk der Yaifo

Ein britischer Tourist und Forschungsreisender, Benedict Allen, wird in Papua-Neuguinea vermisst. Er reiste in das Land, um das isolierte Volk Yaifo zu finden, das er vor 30 Jahren besucht hatte. Der 57-jährige Mann sollte am Sonntag in die Hauptstadt des Landes Port-Moresby zurückkommen und von dort aus nach Hong Kong fliegen. Dort wollte er sich mit Vertretern der britischen Royal Geographical Society treffen.