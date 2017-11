In sudanesischer Bürgerkriegsregion entführte Schweizerin wieder frei

Quelle: www.globallookpress.com In sudanesischer Bürgerkriegsregion entführte Schweizerin wieder frei

Eine in der Bürgerkriegsregion Darfur im Sudan entführte Schweizerin ist nach gut vier Wochen aus der Geiselhaft freigekommen. Der Gesundheitszustand der Frau war den Umständen entsprechend gut, wie das Schweizerische Außenministerium am Mittwoch mitteilte. Nach Schweizer Medienberichten arbeitete die Frau für eine humanitäre Hilfsorganisation in Darfur.