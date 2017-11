EU-Parlament leitet Sanktions-Mechanismus gegen Polen ein

Quelle: www.globallookpress.com EU-Parlament leitet Sanktions-Mechanismus gegen Polen ein

Die EU-Abgeordneten haben mit breiter Mehrheit am Mittwoch in Straßburg dafür gestimmt, ein Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit Polens vorzubereiten und möglicherweise ein Verfahren gegen Polen einzuleiten. Bedenken bereiten ihnen insbesondere die Justizreformen im Land sowie Eingriffe in die Medien- und Versammlungsfreiheit. Es drohe «eindeutig ein schwerwiegender Verstoß gegen» europäische Grundwerte, heißt es in der Resolution.