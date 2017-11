Russland restrukturiert Venezuelas Schulden

Quelle: www.globallookpress.com Russland restrukturiert Venezuelas Schulden

Wie das russische Finanzministerium am Mittwoch in Moskau mitteilte, wurde eine Vereinbarung über die Restrukturierung von Staatsschulden in Höhe von 3,15 Milliarden US-Dollar (etwa 2,7 Milliarden Euro) unterzeichnet. Die Umschuldung soll sich über die nächsten zehn Jahre hinziehen und Mindestzahlungen seitens Venezuela innerhalb der ersten sechs Jahre vorsehen.