Libanon: Präsident Aoun behauptet, Saudi-Arabien hält Premierminister Hariri fest

Quelle: www.globallookpress.com Saad Hariri

Der libanesische Premierminister Saad Hariri wird dem Präsidenten des Libanons zufolge in Saudi-Arabien festgehalten. Michel Aoun verbreitete diese Behauptung am Mittwoch über seinen offiziellen Twitter-Account. "Premier Hariris Nicht-Rückkehr in die Heimat zwölf Tage (nach seinem Rücktritt) ist durch nichts zu rechtfertigen, deshalb betrachten wir ihn als festgehalten und in Gewahrsam", schrieb Aoun.