Mutmaßlicher Drahtzieher von Migranten-Massaker im mexikanischen Drogenkrieg gefasst

Quelle: www.globallookpress.com Mutmaßlicher Drahtzieher von Migranten-Massaker im mexikanischen Drogenkrieg gefasst

Die mexikanische Polizei hat einen mutmaßlichen Drahtzieher des Massakers an 72 Migranten im Jahr 2010 gefasst. Der 56-Jährige sei in einem Krankenhaus im Bundesstaat Tamaulipas im Norden des Landes festgenommen worden, teilte das Sicherheitskabinett am Dienstag mit. Der Verdächtige soll der örtliche Anführer des Verbrechersyndikats Los Zetas sein.