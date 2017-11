Über 15.000 Wissenschaftler aus ganzer Welt nennen größte Gefahren für Menschheit

15.364 Wissenschaftler aus 184 Ländern haben einen Brief unterzeichnet, in dem die größten Bedrohungen für die Menschheit auf unserem Planeten aufgezählt sind. Der Brief wurde in der Zeitschrift BioScience veröffentlicht, teilte die Zeitung Washington Post mit.