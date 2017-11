Dutzende Mitglieder der Religionsbewegung Tablighi Jamaat in Moskau festgenommen

Der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) hat 69 Angehörige der in Russland als extremistisch eingestuften und in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachteten sunnitisch-islamischen Organisation Tablighi Jamaat in Gewahrsam genommen. Das teilte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf den Pressedienst des FSB mit.