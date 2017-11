Zwei Bundeswehrsoldaten in Mali durch eigene Kameraden versehentlich verletzt

Quelle: www.globallookpress.com Bundeswehrsoldat in Mali

Bei einem Einsatz zum Schutz eines Bundeswehr-Camps in der ehemaligen Rebellenhochburg Gao in Mali sind zwei deutsche Soldaten durch eigene Kameraden versehentlich verletzt worden. Während der Vorbereitung zu dem Einsatz sei es am Dienstag "zu einer ungewollten Schussabgabe innerhalb eines Transportpanzers Fuchs" gekommen, teilte die Bundeswehr mit. Dabei seien die deutschen Soldaten "nicht bedrohlich" verletzt worden.