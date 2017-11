AfD-Spitze lässt Parteimitglieder Facebook-Gruppe "Die Patrioten" verlassen

Quelle: www.globallookpress.com AfD-Spitze lässt Parteimitglieder Facebook-Gruppe "Die Patrioten" verlassen

Die AfD-Spitze hat alle Parteimitglieder aufgefordert, eine geschlossene rechte Facebook-Gruppe mit dem Namen "Die Patrioten" zu verlassen. In einem Beschluss des Bundesvorstandes, der diese Woche per Rundbrief an alle Mitglieder ging, heißt es zur Begründung, in Dialogen und Diskussionen dieses Forums seien zum Teil "Kommentare zu lesen, die mit dem Selbstverständnis der AfD und unserem Grundsatzprogramm nicht (mehr) zu tun haben".