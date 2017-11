Postzustellerin mit Pferd aus Russland wird neues Gesicht von AliExpress

Eine russische Post-Mitarbeiterin, die Briefe und Pakete in Dörfer rund um Moskau mit ihrem Pferd zustellt, ist das Gesicht der Online-Handelsplattform AliExpress geworden. Sie besiegte zwei Millionen andere Bewerber aus China, nachdem ein Dokumentarfilm über ihre Arbeit auf einem chinesischen Kanal ausgestrahlt wurde. Dem TV-Sender zufolge stammten 90 Prozent der Pakete aus chinesischen Online-Geschäften.

Maria Rubtsowa aus Moskau ist 2015 in die Vororte der Hauptstadt umgezogen, um für die Russische Post zu arbeiten. Jetzt liefert die 24-jährige Frau Post in acht Dörfern in ihrer Gegend. Im Gegensatz zu anderen Postboten geht sie nicht zu Fuß oder fährt Fahrrad, sondern reitet mit einem schwarzen Pferd namens Kosmos. Neben ihrer Arbeit kümmert sich Maria um zwei Pferde, ein Kalb, Ziegen, Enten, Hühner und drei Hunde. Die Reiterin war am vergangenen Wochenende sogar Gast beim Global Shopping Festival in Shanghai.

© www.pochta.ru

© Twitter

Mehr lesen - Kleiner Helfer des Briefträgers: Deutsche Post nimmt Begleitroboter in Testbetrieb