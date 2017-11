Behörden wollten Hubschrauber gegen Smog in Delhi einsetzen – doch Smog hindert sie am Fliegen

Hubschrauber, die gegen den Smog in der indischen Hauptstadt Delhi kämpfen sollten, können wegen dichten Smogs nicht eingesetzt werden. Die Maschinen sollten Wasser versprühen, was zur Smogzerstreuung führen sollte. Ein Vertreter der Stadtbehörden gab zu, dass es bestimmte Probleme gebe, an deren Lösung man derzeit arbeite.