Von muslimischer Säbelfechterin inspiriert: Erste Barbie mit Hidschab kommt auf den Markt

Der Spielzeugklassiker Barbie bekommt erstmals in der Geschichte des US-Spielzeugherstellers Mattel einen Hidschab. Für die neue Puppe in der "Sheroes"-Kollektion hat die Säbelfechterin Ibtihaj Muhammad als Vorlage gedient, wie das Unternehmen am Montag auf seiner Webseite bekanntgab.