UN-Generalversammlung verabschiedet Resolution zur Einhaltung der Waffenruhe während Olympia 2018

Quelle: Reuters

Die Vereinten Nationen haben per Resolution zur Einhaltung des olympischen Friedens während der Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang 2018 aufgerufen. Das Papier wurde - wie traditionell stets vor Winter- und Sommerspielen - am Montag in New York von der UN-Vollversammlung verabschiedet.