Bad Romance: Liebespaar kapert Gondel in Venedig - und muss gerettet werden

Quelle: www.globallookpress.com Bad Romance: Liebespaar kapert Gondel in Venedig - und muss gerettet werden (Symbolbild)

Was gibt es romantischeres, als eine nächtliche Gondel-Fahrt durch die Wasserstraßen von Venedig? Ein französisches Liebespaar ist italienischen Medienberichten zufolge bei diesem Vorhaben kläglich gescheitert: Die 29-Jährige und ihr 41 Jahre alter Begleiter kletterten Sonntagnacht auf eigene Faust in eine Gondel, setzten das Boot in Bewegung - und gerieten sofort in Schwierigkeiten, weil sie es nicht steuern konnten, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Montag berichtete.