"Zwischen Strafverfahren und Eintragung wählten wir das Letztere": RT America nun Auslandsagent

Quelle: www.globallookpress.com "Zwischen Strafverfahren und Eintragung wählten wir das Letztere": RT America nun Auslandsagent

Angesichts der Forderung des US-Justizministeriums hat sich der Fernsehsender RT America am Montag als Auslandsagent in den Vereinigten Staaten eintragen lassen. Darüber informierte die Chefredakteurin des Senders, Margarita Simonjan, in ihrem Twitter-Account.