Niederländische Frau eines IS-Kämpfers zu zwei Jahren Haft verurteilt

Erstmals ist eine junge Niederländerin wegen Unterstützung der Terrormiliz "Islamischer Staat" in Syrien verurteilt worden. Ein Strafgericht in Rotterdam entschied am Montag, Laura H. habe sich der Beihilfe zu Verbrechen schuldig gemacht. Sie wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt.