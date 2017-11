Innenministerium: Bundestagswahl hat 92 Millionen Euro gekostet

Die Organisation der Bundestagswahl Ende September hat 92 Millionen Euro gekostet. Dies sei eine "gewisse Steigerung" im Vergleich zur Bundestagswahl 2013, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Als Gründe nannte er höhere Kosten für das Versenden von Briefwahlunterlagen durch Portoerhöhungen sowie ein höheres Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer. Von den 92 Millionen Euro seien 84 Millionen Euro an die Länder gegangen.