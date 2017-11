Britische Königsfamilie gedenkt in London gefallener Soldaten

Quelle: Reuters Britische Königsfamilie gedenkt in London gefallener Soldaten

Die britische Königsfamilie hat in einer feierlichen Zeremonie der Kriegstoten Großbritanniens gedacht. Thronfolger Prinz Charles legte am Sonntag am Denkmal für die gefallenen Soldaten in London zwei Kränze nieder, einen eigenen und einen im Namen seiner Mutter Königin Elizabeth II.