Türkische Polizei nimmt bei Razzien in Istanbul über 30 mutmaßliche IS-Anhänger fest

Die türkische Polizei hat mindestens 32 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" in Istanbul festgenommen. Dabei handele es sich um Ausländer, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag, ohne die Nationalität der Verdächtigen zu nennen. Die Nachrichtenagentur DHA meldete 34 Festgenommene. Die Polizei habe Razzien in sechs Bezirken der Metropole durchgeführt und dabei unter anderem Dokumente und digitales Material beschlagnahmt.