Verkehrsunfall in Berlin: Polizei nimmt Wagenmieter wegen Kokainbesitzes fest

Quelle: www.globallookpress.com Verkehrsunfall in Berlin: Polizei nimmt Wagenmieter wegen Kokainbesitzes fest (Symbolbild)

Der Mieter des Autos, das über einen Gehsteig in Berlin-Reinickendorf auf Passanten zugerast war, wurde festgenommen. Der Grund sei allerdings nicht der Unfall, sondern der Besitz von Rauschgift, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Der Mieter – ein 35-jähriger Marokkaner – hatte sich am Samstagnachmittag selbst der Polizei gestellt. Zuvor hatte die Polizei in der Nacht zu Samstag schon seine Wohnung in Wedding durchsucht. Bei dieser Durchsuchung war der Mann nicht angetroffen worden.