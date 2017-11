UN-Hilfswerk rettet erste Flüchtlinge aus Libyen

Die Vereinten Nationen haben eine erste Gruppe von "extrem gefährdeten" Flüchtlingen aus Libyen in Sicherheit gebracht. Die 25 Flüchtlinge wurden ins Nachbarland Niger geflogen. Wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Samstag mitteilte, sollten sie in einem Gästehaus in der Hauptstadt Niamey bleiben, bis ihre Anträge auf Umsiedlung bearbeitet sein würden.