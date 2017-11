Russische Militärpioniere entschärfen 405 Sprengsätze in Deir ez-Zor

Russische Militärpioniere haben am Samstag zusammen mit ihren syrischen Kollegen 21 Hektar Boden in Deir ez-Zor und seiner Umgebung minenfrei gemacht. Entschärft wurden insgesamt 405 Sprengsätze. Der Einsatz fand im Südosten der vor kurzem befreiten Stadt statt.

Dank der Zusammenarbeit zwischen dem russischen Anti-Minen-Zentrum und der syrischen Regierung konnten am Samstag 62 Binnenflüchtlinge in ihre alten Häuser zurückkehren. In Aleppo waren es 27 Menschen, in Hama – 14 und in Homs – 21. Die örtlichen Behörden erwiesen allen Zurückgekehrten die erforderliche Hilfe. (RIA Nowosti)

