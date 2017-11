Hunderttausende Katalanen fordern "Freiheit für politische Gefangene"

Hunderttausende katalanische Unabhängigkeitsbefürworter haben in Barcelona die Freilassung von acht separatistischen Politikern gefordert. Viele Teilnehmer trugen am Samstagabend Schilder mit der Aufschrift "Freiheit für die politischen Gefangenen" oder schwenkten die Flagge der Unabhängigkeitsbewegung. Nach Angaben der kommunalen Polizei Barcelonas nahmen etwa 750.000 Menschen an der Demo teil, um ihre Solidarität mit den Inhaftierten zu bekunden.