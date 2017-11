Schlitzaugen-Geste könnte für kolumbianischen Fußballer Folgen haben

© Screenshot des YouTube-Videos Schlitzaugen-Geste könnte für kolumbianischen Fußballer Folgen haben

Seine Schlitzaugengeste in einem Testspiel gegen Südkorea könnte für den kolumbianischen Fußball-Nationalspieler Edwin Cardona ein Nachspiel haben. Der südkoreanische Fußballverband (KFA) forderte die kolumbianische Seite einen Tag nach dem Match in Suwon auf, "entsprechende Maßnahmen" gegen den Spieler zu ergreifen. Der Präsident des kolumbianischen Verbands, Ramón Jesurún, hatte sich zuvor bei der KFA für den Vorfall entschuldigt und versprochen, dass sich so etwas nicht wiederholen werde.