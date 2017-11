Nordkorea bezeichnet Donald Trump als "Kriegshetzer"

Quelle: www.globallookpress.com Nordkorea bezeichnet Donald Trump als "Kriegshetzer" (Symbolbild)

In einer Reaktion auf die Asienreise von Donald Trump hat Nordkorea den US-Präsidenten als "Kriegshetzer" bezeichnet. Vor dem Hintergrund des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm warf das Außenministerium in Pjöngjang dem Republikaner am Samstag vor, förmlich "um einem Atomkrieg auf der koreanischen Halbinsel gebettelt zu haben".