Quelle: Reuters Frankreich gedenkt des Waffenstillstands von 1918

Frankreich hat an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 99 Jahren gedacht. Präsident Emmanuel Macron legte am Samstag einen Kranz am Pariser Triumphbogen nieder, wo eine ewige Flamme am Grab des Unbekannten Soldaten brennt. Der Zeremonie wohnten auch die ehemaligen Präsidenten François Hollande und Nicolas Sarkozy bei.