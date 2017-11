Israelische Armee schießt russische Drohne an Grenze zu Syrien ab

Quelle: Reuters

Die israelische Armee hat an der Grenze zu Syrien eine Drohne aus russischer Produktion abgeschossen. Wie die Armeepressestelle am Samstag mitteilte, habe das unbenannte Luftfahrzeug versucht, in den israelischen Luftraum über den Golanhöhen einzudringen. Um es vom Himmel zu holen, habe die israelische Luftabwehr das US-Raketensystem Patriot eingesetzt.