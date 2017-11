Fünfte Jahreszeit: Köln und Düsseldorf eröffnen Karnevalssession

Tausende Karnevalisten haben sich seit dem frühen Samstagmorgen zum Auftakt der jecken Session um 11:11 Uhr in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf versammelt. Da der "Elfte im Elften" in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, rechnet die Polizei in beiden Städten mit vielen feierwütigen Teilnehmern. In Köln ist die Polizei mit rund 1.000 Beamten zusätzlich im Einsatz. Auch in Düsseldorf sind mehr Beamte auf den Beinen.