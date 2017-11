Nach Gesichtstransplantation: Empfänger trifft Witwe des Spenders

Die Amerikanerin Lilly Ross hat am Freitag in der Bibliothek der Mayo Clinic in Rochester im US-Bundesstaat Minnesota den Mann getroffen, der jetzt das Gesicht ihres toten Gatten trägt. Bei der Begegnung berührte die Frau das neue Antlitz von Andy Sandness und brach in Tränen aus. Nach dem ersten Schock konnte sich Lilly Ross etwas beruhigen und sagte, dass sich das Äußere des Empfängers doch etwas von dem Gesicht ihres toten Mannes unterscheide. Die Augen und die Stirn seien anders.