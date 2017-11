Hackerangriff auf Funkhaus in Schweden – IS-Propagandalied geht auf Sendung

Quelle: www.globallookpress.com Hackerangriff auf Funkhaus in Schweden – IS-Propagandalied geht auf Sendung (Symbolbild)

Sympathisanten der Terrorgruppierung "Islamischer Staat" haben am Freitag das Programm eines schwedischen Radiosenders in Malmö gehackt. Statt der üblichen Morgenshow ertönte bei Mix Megapol das propagandistische Lied "For The Sake Of Allah" (auf Deutsch "Um Allahs Willen"). Innerhalb einer halben Stunde wurde der Song zehnmal wiederholt.