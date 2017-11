VW investiert rund 560 Millionen Euro in Argentinien

Der deutsche Automobilhersteller Volkswagen will in Argentinien 560 Millionen Euro investieren, um die Produktionsstätte in Buenos Aires zu modernisieren. Dies kündigte VW-Markenchef Herbert Diess am Freitag in der VW-Fabrik in General Pacheco, einem Vorort der argentinischen Hauptstadt, an. Insgesamt sollen damit 2.500 neue Arbeitsplätze entstehen. Mit der Einführung der Produktions-Plattform MQB A soll dort ab 2020 erstmals ein SUV für den südamerikanischen Markt produziert werden.