TPP-Partner wollen ohne USA weitermachen

Quelle: Reuters

Nach dem Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem bereits ausgehandelten Freihandelsabkommen TPP wollen die verbleibenden elf Partner jetzt allein weitermachen. Alle elf seien sich einig darin, den «Geist des Abkommens» zu erhalten, bestätigte der vietnamesische Handelsminister Tran Tuan Anh am Samstag am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels in Vietnam. Allerdings soll den Mitgliedsländern erlaubt werden, verschiedene Klauseln des Abkommens auszusetzen.