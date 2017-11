Ex-Torhüterin wirft Joseph Blatter sexuelle Belästigung vor

Quelle: Reuters Ex-Torhüterin wirft Joseph Blatter sexuelle Belästigung vor (Archivbild)

Die US-Fußballerin Hope Solo hat dem ehemaligen FIFA-Präsidenten Joseph Blatter vorgeworfen, sie am Hintern begrapscht zu haben. "Sepp Blatter hat mich am Arsch gefasst", erklärte die 36-jährige Ex-Torhüterin der portugiesischen Zeitung "Expresso" in einem Interview. Der Vorfall habe sich bei der Ballon-d'Or-Gala 2013 in Zürich ereignet, bevor sie mit Blatter auf die Bühne gegangen sei, um den Preis an die damalige Fußballspielerin des Jahres, Abby Wambach, zu übergeben.