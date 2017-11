Verkehrsminister fordern vom Bund 50 Milliarden für umweltfreundliche Mobilität

Quelle: www.globallookpress.com Verkehrsminister fordern vom Bund 50 Milliarden für umweltfreundliche Mobilität

Um den Verkehr in Deutschland umweltfreundlicher zu machen, fordern die Verkehrsminister der Länder 50 Milliarden Euro vom Bund. Für ein nationales Investitionsprogramm wollen die Ressortchefs jeweils fünf Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren. Darauf einigten sie sich auf ihrer Herbsttagung in Wolfsburg. Sie folgten damit einem Beschlussvorschlag Hamburgs, das derzeit den Vorsitz der Konferenz hat.