Macht Geld allein glücklich? – Drei US-Bürger sind reicher als 160 Millionen ihrer Landsleute

Quelle: Reuters Macht Geld allein doch glücklich? – Drei US-Bürger sind reicher als 160 Millionen Landsleute

In einer neuen Studie des US-amerikanischen Institute for Policy Studies haben Wissenschaftler das gesamte Vermögen der drei reichsten Bürger der Vereinigten Staaten – des Microsoft-Gründers Bill Gates, des Amazon-Urhebers Jeff Bezos und des Großinvestors Warren Buffett – mit dem ihrer Landsleute verglichen. Die Forschung ergab, dass die drei Unternehmer mehr Geld besitzen, als die Hälfte der Bevölkerung des Landes – also etwa 160 Millionen Menschen – zusammengerechnet.