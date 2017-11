Los Angeles: Staatsanwälte bilden Sonderkommission zu Ermittlung der Missbrauchsfälle in Hollywood

Quelle: www.globallookpress.com Los Angeles: Staatsanwälte bilden Sonderkommission zu Ermittlung der Missbrauchsfälle in Hollywood

In Zusammenhang mit den jüngsten Anschuldigungen gegen Schauspieler, Hollywood-Produzenten und andere prominente Persönlichkeiten ist am Donnerstag die Bildung einer Sonderkommission in Los Angeles angekündigt worden. Ihre Aufgabe besteht darin, die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs zu ermitteln.