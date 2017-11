Eine Tonne Kokain in Niederlanden sichergestellt

Quelle: www.globallookpress.com Eine Tonne Kokain in Niederlanden sichergestellt (Illustration)

Die niederländische Polizei hat bei zwei Einsätzen insgesamt rund 1.000 Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Drogen hätten einen Verkaufswert von etwa 24 Millionen Euro, teilte die Polizei am Freitag in Rotterdam mit. In der Nacht zum Freitag hatten Ermittler in einer Lagerhalle bei Delft etwa 600 Kilogramm Kokain gefunden. Die Polizei nahm drei Personen fest.