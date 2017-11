Schweiz: Millionenstrafe für BMW wegen Wettbewerbsbeeinträchtigung

Quelle: www.globallookpress.com Schweiz: Millionenstrafe für BMW wegen Wettbewerbsbeeinträchtigung

Der Autokonzern BMW muss der Schweiz eine Millionenbuße wegen Wettbewerbsbeeinträchtigung zahlen. Das Bundesgericht in Lausanne wies in seinem am Freitag veröffentlichten Urteil eine Beschwerde gegen den Bescheid einer früheren Instanz ab. BMW muss damit 157 Millionen Franken (etwa 136 Millionen Euro) zahlen. Das Bundesgericht ist die höchste Instanz, weitere Beschwerdemöglichkeiten gibt es nach Schweizer Recht nicht. Der Autobauer wollte am Freitag keine Stellungnahme dazu abgeben.