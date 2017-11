Nach Flughafensperrung in Hamburg: Eine Person weiter auf der Flucht

Quelle: Reuters Nach Flughafensperrung in Hamburg: Ein Mensch weiter auf der Flucht

Nach der Flughafensperrung in Hamburg sucht die Polizei am Freitagmorgen weiter nach einer flüchtigen Person. Eine von zwei Personen, die sich am Donnerstagabend auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens aufgehalten hatten, konnte auch am Morgen noch nicht aufgegriffen werden, wie die Bundespolizei am Freitagmorgen mitteilte.