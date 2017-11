Touristikwebseite TripAdvisor markiert Hotels, in denen es Missbrauchsvorfälle gab, mit Warnsymbolen

Die US-amerikanische Touristikwebseite TripAdvisor hat eine neue Richtlinie verabschiedet, die eine Markierung der Hotels vorsieht, in denen es zu sexuellem Missbrauch gekommen ist.

Nach Angaben der US-amerikanischen Tageszeitung New York Times sollen ein Warnsymbol neben den Hotels erscheinen, die in Nachrichten oder von Internet-Nutzern in Kommentaren angezeigt werden. Die Warnung soll dabei die Kunden über die gesundheitliche, sowie Sicherheits- und Diskriminierungsprobleme an Urlaubsorten informieren. Allerdings sei diese Maßnahme provisorisch und die Markierung werde für die Zeitspanne von bis zu drei Monaten auf der Webseite bleiben, erklärte der Sprecher der Firma, Kevin Carter. Sollte das Problem aber weiter bestehen, würde die Laufzeit der Markierung verlängert. Darüber hinaus seien die Warnsymbole keine Strafmaßnahme, sondern üben eine informative Funktion aus.

