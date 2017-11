Kolumbianischer Polizei gelingt Rekordfund von zwölf Tonnen Kokain

Quelle: Reuters Kolumbianischer Polizei gelingt Rekordfund von zwölf Tonnen Kokain

Der Polizei und dem Militär in Kolumbien ist der größte Kokainfund in der Geschichte des Landes gelungen: Insgesamt zwölf Tonnen Kokain wurden beschlagnahmt. Die Drogen, die in vier Fincas in den Departements Antioquia und Choco sichergestellt wurden, sollen dem Kartell Clan de Golfo gehören.